رئيس النادي الأهلي السعودي: لن يكون هناك تغييرات جوهرية.. ريبروف سيبقى

أعرب تركي محمد العبدالله الفيصل عن سعادته بتكليفه بمنصب رئيس نادي أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن خدمة وطنه في أي مجال شرف له.

وأوضح تركي العبدالله أن الخطة التي يسير عليها النادي لن تتغير كثيرًا، لاسيما أنه أحد المشاركين في وضع الرؤية الحالية للفريق، مشيرًا إلى عقد مؤتمر صحفي واجتماع مع مسؤولي النادي عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.

وشدد تركي العبدالله على عدم وجود تغييرات جوهرية في النادي الموسم الحالي، موجهًا الشكر لكافة الإدارات السابقة خاصةً الأمير خالد بن عبدالله، وفيصل بن خالد، وفهد بن خالد، وقال: “كلنا في فريق عمل واحد، وأنا على اطلاع بالرؤية الحالية التي يسير عليها النادي، وآرائي لن تكون مختلفة كثيرًا وسأعلنها في القريب العاجل”.

وأضاف “مستمرون على الخطط المرسومة وإن كان هناك بعض التعديلات فستكون بسيطة وفي نهاية الموسم، للمحافظة على الاستقرار”.

وأكد تركي العبدالله قوة علاقته بطارق كيال، الذي كُلف بمنصب نائب الرئيس.

وبخصوص المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، أبدى رئيس النادي رأيه قائلًا: “سوف أجلس مع المدرب وأنا من المؤيدين له، قام بنقلة في طريقة اللعب، وسيقدم بالتأكيد تقارير عن كل لاعب واحتياجات الفريق القادمة”.

وكشف تركي العبدالله أهدافه المقبلة المتمثلة بـ “المنافسة في جميع البطولات التي نشارك فيها، وتكرار التجربة الآسيوية، والظفر بلقب الكأس المستعصي علينا منذ سنوات، هدفنا هو منصات التتويج في الحاضر والمستقبل”.