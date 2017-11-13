هذه المباراة ستشهد أول ظهور للنساء في ملاعب السعودية عبر التاريخ

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن موعد أول ظهور للنساء في ملاعب المملكة العربية السعودية، بعدما اتخذت هيئة الرياضة السعودية، قرارًا بالسماح للعائلات بدخول الملاعب.

كانت السعودية قررت السماح للعائلات بدخول الملاعب، مع فرض عدة ضوابط تتعلق بالملابس، والسماح بالأمر فقط في 3 ملاعب بالدمام وجدة والرياض، كمرحلة أولية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن مباراة الأهلي والباطن يوم الـ 12 من يناير 2018 المقبل ستشهد أول ظهور للنساء في مدرجات ملاعب المملكة العربية السعودية.

والمباراة ضمن الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب التقارير فملعب الجوهرة سيكون مجهزًا لاحتضان 10 آلاف سيدة، بمكان مخصص لهن فقط.