ما الذي ينتظر الأمير تركي محمد العبدالله الفيصل بعد توليه رئاسة النادي الأهلي؟

قرر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، تعيين الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل رئيساً للنادي الأهلي، خلفًا للأمير فهد بن خالد، بحسب ما أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد.

وأعفى تركي آل الشيخ الأمير فهد من رئاسة النادي الأهلي السعودي.

من هو الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل رئيس الأهلي الجديد؟ pic.twitter.com/RnXXC5ltCR — العربية – في المرمى (@FilMarma) November 12, 2017

وتم تعيين الأمير فهد بن خالد رئيس الأهلي المُعفى مستشارًا لهيئة الرياضة، بالإضافة إلى تعيين مدير المنتخب السابق طارق كيال نائبًا لرئيس النادي الأهلي .

والأمير تركي ليس غريبًا عن النادي، فهو ابن الرمز الأهلاوي الكبير الأمير محمد العبدالله الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس النادي الأسبق.

وكان تركي أحد أعضاء الشرف للنادي الأهلي، إلى أن نصبه الأهلاويون رئيسًا لهيئة أعضاء الشرف بالنادي الأهلي في مايو 2014، خلفًا للأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وينتظر الأمير تركي عملًا كبيرًا، خاصة في ظل تصاعد أزمة انتقال محمد العويس حارس الفريق من الشباب إلى الأهلي، وما سببته أخيرًا من توتر كبير، إذ يعود قرار إعفاء الأمير فهد إلى القضية ذاتها بحسب مراقبين.

ويعد ملف قضية العويس هو القضية الأهم حاليًا بالنسبة للأمير تركي، خاصة أن جماهير الأهلي لن ترضى إلا بإغلاق القضية، أو تصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ويأمل عشاق النادي الأهلي في إنهاء الملف؛ دون أن يتعرض النادي لعقوبات تؤثر عليه في سوق الانتقالات المقبلة، بعدما أكدت تقارير أن فكرة هبوط النادي باتت مستبعدة.

وفي أول تعليق له عقب تعيينه، قال الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل إن “خطة النادي التي تم وضعها قبل بداية الموسم لن تتغير كثيرًا”.

وأضاف في مداخلة هاتفية بفضائية “العربية”: “سأستلم النادي رسميًا بعد أسبوع لأني خارج السعودية، وقد يكون هناك بعض التحسينات البسيطة لكن لن أتحدث عنها حتى اجتمع مع مديري النادي.. نحن نسير على خطة طويلة الأجل، وأحب أن أشكر الإدارات السابقة كافة التي عملت في النادي.

وأضاف: “لن نتخذ أي قرار حول اللاعبين حتى عودتي إلى السعودية والاجتماع مع المدرب، ونهدف للمنافسة على جميع المسابقات، وتكرار تجربتنا في دوري أبطال آسيا”.

وسيكون الملف الثاني بالنسبة للأمير تركي هو إعادة الفريق من جديد لمنصة البطولات، بعدما فقد الموسم الماضي كل ما حصده خلال 3 المواسم الأخيرة من بطولات.