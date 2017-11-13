المشرف السابق للمنتخب السعودي يعتذر لتركي آل الشيخ بسبب قضية محمد العويس (فيديو)

كشف طارق كيال، المشرف السابق للمنتخب السعودي، عن معلومات جديدة تخص أزمة الحارس محمد العويس، وتوقيعه للنادي الأهلي.

وقال كيال في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”، أمس الأحد: “تابعت الحراك، وما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن القضية، وأنا طبعًا لم أكن أعرف أن المفاوض ،ووكيل اللاعبين تركي الزهراني تمكن من دخول معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي، ورجعت لزملائي، وسألت وفعلًا علمت أنه كان متواجدًا، ولكني لا أعرف حتى شكل تركي الزهراني، وأخطأت في ردة فعلي السابقة، ولكن بعد تأكدي علمت أنه كان موجودًا وأعتذر لمعالي رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عن ردة فعلي السابقة، ولكن أنا شخصيًا لم أعلم ،ولم أبلغ من الجهاز الإداري للفريق عن دخول وكيل اللاعبين”.

وشدد: “ليس عيبًا أن أعتذر بعد تأكدي من المعلومة، وأعتذر عن ردة فعلي السابقة على الهواء مباشرة، وأتمنى أن يكون هناك رياضة نظيفة، ولا تشوبها أي شائبة، لا أعرف كيف عملية الاتصال حدثت، ولكن هذا ما حدث”.

وكان كيال قد نفى في تصريحات لنفس البرنامج خروج العويس من معسكر المنتخب ؛للتفاوض مع النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يخترق المعسكر أي شخص، موضحًا أن رئيس الاتحاد السعودي كان متواجدًا في المعسكر، مشيرًا إلى أن اسمه جاء في التحقيقات ؛بسبب انتمائه للنادي الأهلي السعودي.

وكان تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الرياضة ،أعلن انتهاء التحقيق في قضية العويس، وجاءت النتائج كالتالي:

ثبت لدى الجهة المختصة في قضية اللاعب محمد العويس، دخول مبلغ 8.5 مليون ريال لحسابه على دفعتين، وتم تحديد بعض مصادر تلك الأموال، وجاري استكمال التحقيق في المصدر الآخر.

#كاس_العالم_حيوحشنا اشهد ياتاريخ بأن طارق كيال اول شخص كذّب تركي الشيخ وعلى الهواء مباشره في وقت خضع له الكثير خوفاً pic.twitter.com/XAsnrVKaoe — الشـريـف هـاشـم (@_hashimalsharif) November 10, 2017

الدفعة الأولى، أُدخلت في حساب العويس عن طريق (تركي الزهراني)، الذي تلقى المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي (تيسير الجاسم).

والدفعة الأخرى، تلقاها نقدًا من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي، قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة، بتاريخ 2016/7/28، حيث أن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 2017/1/25، وهذا خلاف ما ذكره اللاعب محمد العويس ،أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.

وستتولى الجهات المختصة معالجة الجرائم والمخالفات، التي تقع تحت سلطتها وصلاحياتها.