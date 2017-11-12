هل هناك تشابه بين أزمة محمد العويس وانتقال محمد كنو لنادي الهلال؟

طالبت جماهير نادي الأهلي السعودي، بإعادة فتح ملف انتقال اللاعب الدولي محمد كنو من الاتفاق إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على خلفية إعادة تركي آل الشيخ فتح ملف انتقال محمد العويس من الشباب إلى الأهلي، بما شمله الأمر من تصعيد للأزمة.

وترى جماهير الأهلي بحسب ما تداولوه عبر هاشتاغ #كاس_العالم_هيوحشنا، أن هناك تحاملًا من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية على الأهلي.

وألمح آل الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية إلى محاولات بعض مسؤولي الأهلي للتحالف مع أحمد الفهد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، من أجل الإضرار بالكرة السعودية.

وقال نادي الاتفاق السعودي ردًا على الأمر، إن كنو انتقل إلى الهلال بموافقتهم؛ ما ينفي وجود أي شبهة في الصفقة.

هذا رد إدارة الاتفاق على من شكك في انتقال محمد كنو لـ “الهلال”

قلنا لكم “الهلال أنقى من الماء و أطهر من الغيمة” pic.twitter.com/IVNcQ4aXMw — ريفالينو (@Revalino10) November 12, 2017

كان نادي الهلال منح اللاعب سيارة بورش، وبضع هدايا قبل اتمام الصفقة بحسب تقارير سعودية، وهو ما جعل جماهير الأهلي تربط بين الأمر وبين حصول محمد العويس على أموال من الأهلي، وهو على ذمة نادي الشباب.

ورحب الشباب من جهته بإعادة فتح ملف الصفقة، مرحبًا بقرارات اتحاد الكرة، وعودة اللاعب لصفوفه؛ إن تم الحكم بفسخ التعاقد لعدم قانونيته.

وقال الإعلامي السعودي إبراهيم الجريس :”انتقل محمد كنو للهلال بموافقة ومباركة من إدارة الاتفاق.. بينما وقع محمد العويس للأهلي وسط اعتراض ورفض وبيانات غاضبة من إدارة الشباب.. الفرق واضح لمن يُريد أن يفهم !! “.

وغرد سلطان الحارثي :”رئيس نادي الاتفاق يصحح معلومة مغلوطة تداولها بعض “المحتقنين” عن انتقال محمد كنو للهلال!”.

وأتم “يسعون لتشويه سمعة الهلال، وإشراكه في عبثهم فيأتي من يكشفهم!”.