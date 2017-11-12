يوسف الثنيان يحمل كأس نهائي دوري أبطال آسيا ممثلًا لنادي الهلال

قالت تقارير صحافية سعودية: إن يوسف الثنيان، لاعب نادي الهلال السعودي السابق، سيحمل كأس نهائي دوري أبطال آسيا، خلال المراسم التي ستسبق مباراة الذهاب ،التي ستقام يوم الـ18 من نومفبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية ،فإن ترشيح الثنيان ؛جاء بناء على طلب من الاتحاد الآسيوي ،الذي طلب ترشيح أحد نجوم الفريق السابقين لحمل الكأس.

ويعتبر التقليد، الذي تشرف عليه لجنة المحترفين في الاتحاد الآسيوي جديدًا.

ويحل أورارا ريدز الياباني ضيفًا على الهلال ،في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الـ18 من نوفمبر الجاري، على ملعب الملز في الرياض.

ويسعى الهلال لحسم اللقب ،من خلال تقديم أداء يمنحه الفوز على ضيف صعب للغاية، حيث أطاح بشنغهاي الصيني بنجومه هالك واوسكار ،قبل النهائي.