احترامًا لمشاعر السعوديين.. الاتحاد البرتغالي يغطي شعار شركة المشروبات الكحولية

قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تغطية شعار شركة المشروبات الكحولية، الراعية لمنتخب البرتغال، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الأول، أمام المنتخب السعودي، المقررة مساء اليوم، الجمعة؛ استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

ويأتي قرار الاتحاد البرتغالي بتغطية شعار شركة المشروبات الكحولية؛ تقديرًا لمشاعر الجماهير السعودية، وهو الأمر الذي كسب استحسان بعثة “الأخضر”.

ويلتقي المنتخبان وديًا، على ملعب الدكتور ماغالهايس بيسوا، في إطار استعداداتهما لكأس العالم 2018.

ولن تشهد المباراة تواجد أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، حيث قرر مدربه فرناندو سانتوس منحه الراحة.

وسبق أن التقى المنتخبان، في مباراة ودية العام 2006، وكانت الغلبة لزملاء رونالدو، بنتيجة 3/0.

وتأهل الأخضر السعودي إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد الغياب عن نسختي 2010 و2014.