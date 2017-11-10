السعودية.. نادي الشباب يصدر بيانًا مهمًا بخصوص قضية محمد العويس‎

أصدر نادي الشباب السعودي، اليوم الجمعة، بيانًا نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بخصوص قضية، الحارس محمد العويس.

وانتقل العويس (26 عامًا) في يناير الماضي، من الشباب إلى الأهلي، في صفقة أثارت الكثير من الجدل، في الوسط الرياضي السعودي.

وأوضح نادي الشباب، أن موقف إدارته في قضية الحارس، ثابت منذ اليوم الأول، مؤكدًا أن الإدارة أخذت على عاتقها حفظ حقوق النادي، وعدم التنازل عن أي من حقوقه، مهما كلف الأمر.

كما وجّه النادي الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، على إعادة فتح التحقيق في قضية انتقال العويس إلى الأهلي، والنظر في طلب الشباب، ومحاربة الإخلال في العدالة والتنافس الشريف.

???? بيان بشأن تداعيات موضوع انتقال اللاعب محمد العويس pic.twitter.com/dPEs8k008E — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) ١٠ نوفمبر، ٢٠١٧

وأعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، انتهاء التحقيق في 3 قضايا، تمت إحالتها في الفترة الماضية لهيئة الرقابة والتحقيق، ووفقًا لما تم التوصل له، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

أولًا: قضية العويس

ثبت لدى الجهة المختصة في قضية اللاعب محمد العويس، دخول مبلغ 8.5 مليون ريال لحسابه على دفعتين، وتم تحديد بعض مصادر تلك الأموال، وجاري استكمال التحقيق في المصدر الآخر.

الدفعة الأولى، أُدخلت في حساب العويس عن طريق (تركي الزهراني)، الذي تلقى المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي (تيسير الجاسم).

والدفعة الأخرى، تلقاها نقدًا من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي، قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة، بتاريخ 2016/7/28، حيث أن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 2017/1/25، وهذا خلاف ما ذكره اللاعب محمد العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.

وستتولى الجهات المختصة معالجة الجرائم والمخالفات، التي تقع تحت سلطتها وصلاحياتها.