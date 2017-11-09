براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق وعبدالعزيز التويجري من تهم التزوير والفساد

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، في المملكة العربية السعودية، براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، وعبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق من التهم الموجهة إليهما.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر تويتر:” ‏بعد تحقيقات الرقابة والتحقيق: إعلان براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق من كافة التهم الموجهة إليهما.”

بعد تحقيقات الرقابة والتحقيق: إعلان براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق من كافة التهم الموجهة إليهما.#براءة_أنمار_الحائلي#براءة_التويجري_في_الرائد pic.twitter.com/aF6puzkpcT — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٩ نوفمبر، ٢٠١٧

وكانت هيئة الرياضة برئاسة “ترمي آل الشيخ” قد أعلنت في وقتٍ سابق، استبعاد الرئيسين بسبب تهم تتعلق بالفساد والتزوير.