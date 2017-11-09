براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق وعبدالعزيز التويجري من تهم التزوير والفساد

براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق وعبدالعزيز التويجري من تهم التزوير والفساد

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق، في المملكة العربية السعودية، براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، وعبد العزيز التويجري رئيس الرائد السابق من التهم الموجهة إليهما.

وقال الإعلامي وليد الفراج في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر تويتر:” ‏بعد تحقيقات الرقابة والتحقيق: إعلان براءة أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السابق، وعبدالعزيز التويجري رئيس الرائد السابق من كافة التهم الموجهة إليهما.”

وكانت هيئة الرياضة برئاسة “ترمي آل الشيخ” قد أعلنت في وقتٍ سابق، استبعاد الرئيسين بسبب تهم تتعلق بالفساد والتزوير.

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