السعودية.. انتهاء أزمة الحارس محمد العويس بين الشباب والأهلي

قال وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج “أكشن يا دوري”: إن قضية حارس النادي الأهلي السعودي، محمد العويس، قد انتهت بالتصالح بين ناديي الأهلي والشباب.

وقال الفراج في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ‏”انتهت قضية محمد العويس بالتصالح بين الشباب والأهلي قبل صدور القرار من مركز التحكيم، الشباب راضٍ بالتسوية التي توصل لها مع الأهلي، انتهت الأزمة أخيرًا”.

وشهدت قضية الحارس، عقب انتقاله من نادي الشباب للأهلي، عقبات جمة كان آخرها إيقافه عن اللعب 6 أشهر.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قد أعلن عن إعادة التحقيق في القضية ما لم يتوصل الناديان لتفاهم، وهو ما قد تم.