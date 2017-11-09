رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يغلق قضية البرازيلي فرناندو بيانو مع الفيفا

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة حمد الصنيع اليوم الخميس، عن إنهاء قضية البرازيلي فرناندو بيانو، لاعب الفريق الكروي السابق.

وسبق لـ”بيانو” اللعب في صفوف نادي الاتحاد في موسم 2013 / 2014.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد بياناً قال فيه:”تلقَّى مجلس إدارة النادي خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد بإغلاق قضية اللاعب البرازيلي فرناندو بيانو، الذي لعب في صفوف الفريق الكروي الأول في النادي موسم، 2013 – 2014 بعد أن قامت إدارة النادي برئاسة حمد الصنيع بسداد باقي مستحقات اللاعب البالغة 671 ألف ريال، كما تلقَّى النادي خطابًا مماثلاً من وكيل أعمال اللاعب المذكور “.

وأضاف: “يذكر أن مجلس إدارة النادي يعمل حالياً على حصر القضايا، والتعامل معها بشكل سريع لضمان عدم تأثيرها على مسيرة النادي والفريق الأول لكرة القدم”.