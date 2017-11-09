السعودية.. الجزائري محمد بن يطو يفتح النار على سامي الجابر

هاجم الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب، مدربه السابق في النادي سامي الجابر قائلًا إنه تسبب في فقدانه ثقته بنفسه.

وقال بن يطو في حديث تلفزيوني لقناة العربية إن الجابر لم يكن يقدّر جهوده ومستواه، ما أدى إلى عدم شعوره بالراحة النفسية؛ إلا أنه يشعر حاليًا براحة أكبر، بعد تعاقد النادي بالتعاقد مع الأوروغواياني دانيال كارينيو.

واعترف المهاجم الجزائري بأنه لم يقدم المستوى المأمول منه في بداية الموسم الحالي، بسبب الحالة النفسية غير الجيدة التي كان يعيشها.

وأشار بن يطو إلى أنه لا يمانع في اللعب بجوار مهاجم ثانٍ، وقال إن طريقة لعب ناصر الشمراني داخل منطقة الجزاء ربما تمنحه الحرية للعب خارج المنطقة، وهو ما يمنحه الفرصة للتألق بشكل آخر.