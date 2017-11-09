بعد أنباء رحيله.. شاهد استقبال نجوم نادي الهلال السعودي لرامون دياز (فيديو)

وصل الأرجنتيني “رامون دياز” مدرب الفريق الكروي الأول في نادي الهلال السعودي إلى مقر إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية “أبوظبي” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ويُقيم الهلال معسكرًا تدريبيًا في مدينة أبوظبي الإماراتية استعدادًا لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وهي المباراة المقررة يوم 18 نوفمبر 2017.

????- من سناب النادي :

دياز ???????????????? pic.twitter.com/IDwphhIVKg — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 9, 2017

وكان دياز قد غادر المملكة متوجهًا إلى الأرجنتين لظروف عائلية على أن يعود ليقود استعدادات فريقه لمواجهة أوراوا، إلا أنه لم يحضر.

وتسبب مدرب الهلال في أنباء عديدة عن رغبته في الرحيل عن الهلال لتولي تدريب منتخب الأرجنتين أو فريق ريفربليت.

وقالت مصادر بنادي الهلال إن دياز مستمر مع الفريق لنهاية عقده.

????- من سناب النادي :

رامون دياز لحظة مصافحته للاعبي الفريق ???????????????????????? pic.twitter.com/923A0vsJUm — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 9, 2017

وحظى دياز باستقبال جيد من لاعبي الفريق لتنتهي حالة الشك، حيث صمم على تحيتهم واحدا تلو الآخر في أول مقابلة بمعسكر الفريق.

واضطُر إيميليانو بن دياز، ومساعد المدرب لقيادة المران طيلة الفترة الماضية في ظل غياب المدرب.