بعد أنباء رحيله.. شاهد استقبال نجوم نادي الهلال السعودي لرامون دياز (فيديو)

بعد أنباء رحيله.. شاهد استقبال نجوم نادي الهلال السعودي لرامون دياز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وصل الأرجنتيني “رامون دياز” مدرب الفريق الكروي الأول في نادي الهلال السعودي إلى مقر إقامة الفريق في العاصمة الإماراتية “أبوظبي” في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

ويُقيم الهلال معسكرًا تدريبيًا في مدينة أبوظبي الإماراتية استعدادًا لخوض مباراة الذهاب للدور النهائي لدوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وهي المباراة المقررة يوم 18 نوفمبر 2017.

وكان دياز قد غادر المملكة متوجهًا إلى الأرجنتين لظروف عائلية على أن يعود ليقود استعدادات فريقه لمواجهة أوراوا، إلا أنه لم يحضر.

وتسبب مدرب الهلال في أنباء عديدة عن رغبته في الرحيل عن الهلال لتولي تدريب منتخب الأرجنتين أو فريق ريفربليت.

وقالت مصادر بنادي الهلال إن دياز مستمر مع الفريق لنهاية عقده.

وحظى دياز باستقبال جيد من لاعبي الفريق لتنتهي حالة الشك، حيث صمم على تحيتهم واحدا تلو الآخر في أول مقابلة بمعسكر الفريق.

واضطُر إيميليانو بن دياز، ومساعد المدرب لقيادة المران طيلة الفترة الماضية في ظل غياب المدرب.

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