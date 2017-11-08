مباراة السعودية واليمن.. لاعب الأحمر ينخرط في البكاء ويحظى بدعم كبير (صورة)‎

أثار خالد مشلي، حارس منتخب اليمن للشباب، تعاطف اليمنيين، بعد دخوله في نوبة بكاء شديدة، عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائيات كأس آسيا بالخسارة أمام السعودية بهدفين لهدف.

وقام وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، حسين بن ناصر الشريف، بمواساة حارس منتخب اليمن خالد مشلي، بعد أن انهار بالبكاء عقب المباراة مباشرة.

وصعد المنتخب السعودي “الشاب” إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2018 في ماليزيا، عقب الفوز على اليمن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة على استاد الأمير محمد بن فهد.

تقدم منتخب اليمن في الشوط الأول عن طريق صقر الحربي.

ونجح المنتخب السعودي في إدراك التعادل خلال الدقيقة الـ 85 عن طريق حمد القاضي بتسديدة صاروخية، ثم أضاف محمد مالي الهدف الثاني في الدقيقة 92.