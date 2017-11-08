أحمد الفريدي ينضم إلى معسكر المنتخب السعودي في البرتغال (صورة)

التحق أحمد الفريدي لاعب نادي النصر، بمعسكر المنتخب السعودي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أن قضى 10 أيام في مدينة مانشستر الإنجليزية، أقام خلالها برنامج تأهيلي خاص في نادي مانشستر يونايتد تكفلت به الهيئة العامة للرياضة.

ووصل الفريدي مساء اليوم الأربعاء إلى المعسكر الأخضر الذي يستعد لمواجهة منتخب البرتغال بعد غدٍ الجمعة.

ويخوض المنتخب السعودي، معسكرًا في البرتغال، يستمر حتى الـ14 من الشهر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين أخريين أمام المنتخب البرتغالي، يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه المنتخب البلغاري.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره منتخب لاتفيا 2 / صفر، خلال المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة