مباراة السعودية والبرتغال.. كيف تشاهد اللقاء بعيدًا عن أزمة لاتفيا؟

شكلت مشاهدة مباراة السعودية ولاتفيا الودية، صعوبة لدى قطاع كبير من المشجعين السعوديين، بسبب نقلها بشكل حصري على أحد تطبيقات التليفون؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية تكرار تلك الأزمة خلال مباراة البرتغال والأخضر الودية المقبلة.

وفاز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على نظيره منتخب لاتفيا 2 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات المنتخبين للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل هدفي المنتخب السعودي علي الزقعان ومختار فلاتة في الدقيقتين الـ 38 والأخيرة من الشوط الأول.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا، الذي كان ضَمِن تأهله للمونديال بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة خلف المنتخب الياباني المتصدر، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.

وتقام مباراة السعودية والبرتغال الودية، يوم الجمعة المقبل، وستنقل على قناة beINSPORTS HD 4.

وتحت هاشتاغ “#السعودية_لاتفيا”، تداول الجمهور الآراء الغاضبة على موقع “تويتر” من نقل المباراة حصريًا على أحد تطبيقات الموبايل الشهيرة في السعودية، والتي حصلت على هذا الحق أخيرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال المغرّد عبدالله عسيري: “بيع حقوق وديات المنتخب السعودي في البرتغال للتطبيق خطوة فاشلة جدًا، خاصة أن الإنترنت في السعودية شيء مُخزٍ للأسف”.

وأشار آخر: “لا يوجد في العالم تطور ينقل مباراة حصريًا على تطبيق، تعلموا من Bein، تنتظرون الشعب أن يتابع مباراة مجبرًا على تطبيق، ومجبراً على نت سيئ”.