سر استعانة جهاز نادي الهلال بشاشة عرض في التدريبات.. والإصابة تضرب “كادش”

استعان الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، بشاشة، في تدريباته داخل الملعب؛ لشرح التطبيق البدني والفني في مران اللاعبين، مساء أمس الثلاثاء.

وفي مقطع فيديو، نشره حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ظهر اللاعبون وهم يتابعون شرحًا للتطبيق البدني والفني، خلال معسكرهم في أبوظبي، استعدادًا لنهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق أجرى الاثنين حصته التدريبية الأولى، على ملعب نادي بني ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

إلى ذلك، لم يكمل لاعب الفريق حسن كادش، مران الثلاثاء، بسبب شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

وقال حساب النادي علي”تويتر”، إن كادش غادر المران، الذي جرى في إطار معسكر الفريق في أبوظبي قبل نهايته؛ إثر شعوره بآلام في العضلة الأمامية.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية، إذ تخلّلتها تدريبات لياقية، وتدريبات التسديد على المرمى.

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة فريق أوراوا الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، في الـ18 من ةنوفمبر الجاري، أملًا في تحقيق نتيجة تريحه في مباراة التتويج المقررة باليابان في الـ 25 من الشهر نفسه.