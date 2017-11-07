تركي آل شيخ: الإعلان عن إحالة 3 قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق قريبًا

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية عن إحالة ثلاث قضايا إلى هيئة الرقابة والتحقيق، على أن يتم الكشف عنها قريبًا.

وقال “آل الشيخ” في تدوينة قصيرة على موقع “تويتر”:”قريبًا .. سيتم الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق”.

قريبًا .. سيتم الإعلان عن نتائج ثلاث قضايا تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧

وكان تركي آل الشيخ، قد قال إن القرارات التي اتّخذها منذ توليه رئاسة الهيئة وحتى الآن “عادلة تمامًا”، مؤكدًا أن مبدأ العدل يسري على كل الأندية، ومن يتهم الهيئة بالتدخل في اتحاد القدم “حجته ضعيفة”.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية سابقة بالقول:”لم نتدخل في أي قضية، وهيئة الرقابة والتحقيق تعلم أن القضايا المحوّلة لها قضايا رأي عام، لذلك خصّصت فريقًا خاصًا للبت فيها”.

واستشهد آل الشيخ بقضية العويس قائلًا: “رئيسا الشباب والأهلي لديهما الرغبة بحل ودّي لقضية العويس، وهما ليسا أساس المشكلة، وهناك أطراف خارج الناديين لا ترغب بحلٍ ودّي لقضية العويس”، مستدركًا:”لست متفائلًا بالحل الودي”.

وعن أزمة خالد شكري وعبد الله البرقان قال:”القضية واضحة وضوح الشمس، هناك فساد ورشاوى.. وأي شخص يتم تحويله إلى هيئة الرقابة والتحقيق، عليه اعتبار مستقبله الرياضي منتهيًا بشكل كامل، ولن يعود مجددًا إلى الوسط الرياضي”.

وفجّر “آل الشيخ” مفاجأة في هذه القضية قائلًا: “خالد شكري طلب الأمان قبل أن يتحدث، لأن هناك رؤوسًا كبيرة لها علاقة في القضية.. وقد أعطيته الأمان”.

ولفت إلى أن قضيتي محمد العويس، وأنمار الحايلي هما أقرب قضيتين سيتم إعلانهما من قبل هيئة الرقابة والتحقيق.