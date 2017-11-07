مباراة السعودية ولاتفيا.. الزعقان وفلاتة يتقدمان للأخضر (فيديو)

انتهى الشوط الأول للقاء الودي الذي يجمع بين المنتخب السعودي أمام نظيره لاتفيا بتقدم “الأخضر” بهدفين دون رد، ضمن المعسكر الذي يقيمه “الأخضر” في العاصمة البرتغالية لشبونة في إطار برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وتقدم علي الزعقان للسعودية في الدقيقة 39 بعدما تابع كرة من ركلة ركنية وأسكنها الشباك مباشرة.

وفي الدقيقة 45 سجل مختار فلاتة الهدف الثاني للمنتخب السعودي، والذي تلقّى بينية متقنة وضعته وجهًا لوجه مع حارس لاتفيا ليضعها (لوب) بشكل رائع في الشباك.

ولم يسبق أن واجه الأخضر الذي حل في المرتبة الـ 63 في التصنيف الأخير للفيفا، نظيره لاتفيا الـ129 من قبل.

وتعد مواجهة لاتفيا أولى مواجهات المنتخب السعودي الإعدادية للمشاركة في مونديال روسيا 2018، والتي يطمح من خلالها مسؤولو المنتخب إلى تقديم مشاركة مميزة وقوية، ومحاولة الوصول إلى أبعد ما يمكن في المونديال وتجاوز الرقم السابق للأخضر عندما صعد إلى دور الـ16 في مونديال أمريكا 1994.

ويبحث الأخضر عن تحقيق الفوز العاشر في لقاءاته الودية أمام منتخبات أوروبية، حيث سبق أن لعب 50 مباراة ودية أمام منتخبات أوروبية، فاز في 9 منها، وخسر في 25 مباراة، وتعادل في 16 لقاء.