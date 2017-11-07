نادي الهلال السعودي يُرسل نواف العابد إلى باريس.. تعرف على السبب

يغادر نواف العابد، لاعب نادي الهلال السعودي، غدًا الأربـعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء كشف على موضع إصابته على يد استشاري جراحة الأوتار الضامة جيليس ريبول.

وسيعرض إصابته على الطبيب جيليس ريبول، استشاري جراحة الأوتار الضامة في فرنسا، لتحديد العلاج اللازم.

وكان العابد قد خرج مصابًا بعد 60 دقيقة من انطلاقة مباراة الهلال الأخيرة في الدوري أمام الشباب، وذلك في أول مباراة له بعد غيابه لفترة طويلة للإصابة.

بذلك تأكد غياب نواف عن مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.، حيث يعد نواف واحدا من أهم عناصر نادي الهلال والمنتخب السعودي.