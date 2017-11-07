مباراة السعودية ولاتفيا.. غضب بين مشجعي الأخضر بسبب صعوبة مشاهدة المواجهة

مباراة السعودية ولاتفيا.. غضب بين مشجعي الأخضر بسبب صعوبة مشاهدة المواجهة

المصدر: فريق التحرير

عبّر العديد من جماهير السعودية عن غضبهم الشديد بسبب عدم تمكنهم من مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية أمام لاتفيا، ضمن معسكره الذي يقيمه في العاصمة البرتغالية لشبونة في إطار برنامجه الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وتحت هاشتاغ “#السعودية_لاتفيا”، تداول الجمهور الآراء الغاضبة على موقع “تويتر” من نقل المباراة حصريًا على أحد تطبيقات الموبايل الشهيرة في السعودية، والتي حصلت على هذا الحق مؤخرًا من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقال المغرّد عبدالله عسيري: “بيع حقوق وديات المنتخب السعودي في البرتغال للتطبيق خطوة فاشلة جدًا، خاصة أن الإنترنت في السعودية شيء مُخزٍ للأسف”.

وأشار آخر: “لا يوجد في العالم تطور ينقل مباراة حصريًا على تطبيق، تعلموا من Bein، تنتظرون الشعب أن يتابع مباراة مجبرًا على تطبيق، ومجبراً على نت سيئ”.

وشدد بدر العنزي: “معقولة نشوف مباراة لمنتخبنا عبر تطبيق يا أخوان، تراه منتخب مو لعبة لودو ستار”.

وكان عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقّع اتفاقية حصرية خاصة بالمنصة الرقمية تقوم بموجبه شركة الاتصالات بنقل جميع المباريات الودية للأخضر استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا عبر التطبيق الشهير.

ولم يسبق أن واجه الأخضر الذي حلَّ في المرتبة 63 في التصنيف الأخير للفيفا، نظيره لاتفيا الـ129 من قبل.

وتعد مواجهة لاتفيا أولى مواجهات المنتخب السعودي الإعدادية للمشاركة في مونديال روسيا 2018، والتي يطمح من خلالها مسؤولو المنتخب إلى تقديم مشاركة مميزة وقوية، ومحاولة الوصول إلى أبعد ما يمكن في المونديال وتجاوز الرقم السابق للأخضر عندما صعد إلى دور الـ16 في مونديال أمريكا 1994.

ويبحث الأخضر عن تحقيق الفوز العاشر في لقاءاته الودية أمام منتخبات أوروبية، حيث سبق أن لعب 50 مباراة ودية أمام منتخبات أوروبية، فاز في 9 منها، وخسر في 25 مباراة، وتعادل في 16 لقاء.

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