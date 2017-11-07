للمرة الأولى.. السعودية تنظم بطولة نسائية لكرة السلة والحضور الجماهيري للإناث فقط

تعتزم الهيئة العامة السعودية للرياضة تنظيم بطولة نسائية رسمية لكرة السلة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، في إطار الانفتاح الأخير الذي تشهده البلاد بدعم رسمي.

وتستضيف البطولة مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة غرب البلاد، يوم السبت المقبل، بدعم مقدم من وزارة الصحة، وبمشاركة ستة أندية محلية، في إطار اليوم الرياضي التثقيفي النسائي عن سرطان الثدي.

ومن المقرر أن يكون حضور فعاليات ومباريات البطولة حكرًا للإناث، منعًا للاختلاط، بما يتواءم وعادات المجتمع السعودي، أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.

ونقلت صحيفة “عين اليوم” المحلية، عن عضو مجلس الشورى السعودي، والشريك المؤسس لأكاديمية نادي “جدة يونايتد” لكرة السلة، لينا المعينا، تفاؤلها بإقامة مثل هذه البطولات النسائية الرياضية الخاصة بحضور نسائي.

وقالت المعينا إنه “من الجميل أن نشارك في يوم مهم للنساء وتثقيفهن من أجل القضاء على سرطان الثدي ببطولة رياضية تقام للمرة الأولى في السعودية، وأتمنى أن تستمر خلال الفترة المقبلة، وكلي ثقة في نجاح البطولة التي تشارك فيها أقوى الأندية النسائية في مدينة جدة لكرة السلة”.

وسبق أن تنبأت المعينا في مايو/أيار الماضي، بانفتاح المملكة على مثل تلك البطولات عقب إصدار الاتحاد الدولي لكرة السلة، قرارًا يسمح بارتداء اللاعبات للحجاب الإسلامي، وتشكيل منتخب نسائي يمثل اسم المملكة في المحافل الرياضية قاريًا وعالميًا.

وأكدت المعينا حينها، أن السعودية تضم فرقًا تمثل الكليات والجامعات، وتحتوي على ملاعب في المدارس في مختلف مناطق المملكة؛ ما يساعد على تنفيذ رياضة كرة السلة النسائية على أرض الواقع بصفة رسمية.

وتفتقر رياضة كرة السلة النسائية للبنية التحتية في ظل عدم وجود عضوات في الاتحاد السعودي لكرة السلة، وغياب الحكام من الإناث، ومتدربات يساعدن على تطبيق أنظمة ولوائح اللعبة، باستثناء اجتهاد بعض المتدربات والحكمات السعوديات اللاتي أخذن شهادات على حسابهن الخاص.

يُذكر أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت خلال الأشهر الأخيرة قفزات غير مسبوقة؛ كقرار السماح لهن بدخول الملاعب، ومطالبة نائبات في مجلس الشورى بإنشاء نوادٍ نسائية لكرة القدم.