السعودية.. عمر خريبين مهاجم نادي الهلال ثالث هدافي العالم للعام 2017

احتل اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم نادي الهلال السعودي المركز الثالث على قائمة هدافي العالم في العام 2017.

وجاء خريبين (23 عامًا) خلف المتصدر كريستيانو رونالدو لاعب المنتخب البرتغالي وريال مدريد الإسباني، والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وسجل رونالدو 26 هدفًا ليأتي في الصدارة بواقع 11 هدفًا مع المنتخب البرتغالي و15 مع ريال مدريد، في حين سجل ليفاندوفسكي 13 هدفًا مقابل 12 هدفًا لخريبين في المركز الثالث مناصفة مع النجم الإنجليزي المتألق هاري كين.

وانضم خريبين لنادي الهلال في يناير الماضي قادمًا من الظفرة الإماراتي بنظام الإعارة لنصف موسم، قبل أن يشتريه الهلال بشكل نهائي.

وسجل المهاجم الدولي السوري 22 هدفًا وصنع 6 في 30 مباراة للهلال منذ انضمامه إليه وساعده في الوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، حيث يلاقي أوروا ريد الياباني.