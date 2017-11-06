باستثناء شيكابالا.. موسم سيء للمصريين في الملاعب السعودية

على عكس التوقعات قدّم اللاعبون المصريون بداية سيئة في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي رغم أن الكثيرين توقعوا تألقًا لافتًا لنجوم الفراعنة في ملاعب المملكة.

وكانت تجربة محمد عبدالشافي ثم محمود عبدالمنعم كهربا ناجحة بالقدر الذي يسمح بنجاح تجارب العديد من اللاعبين المصريين في الدوري السعودي؛ إلا أن ما حدث لم يكن على المستوى المطلوب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” بداية موسم المصريين في السعودية ونجاحهم في الدوري هناك.. فإلى السطور القادمة:

حسام غالي

وجّه حسام غالي لاعب وسط وقائد فريق النصر صدمة لجماهير فريقه بسبب المستوى الهزيل الذي قدّمه في الفترة الماضية وأخطائه المتكررة في التمرير وسط الملعب.

ورغم أن صفقة غالي كانت محط اهتمام وتفاؤل جماهير النصر؛ إلا أن الأمر سار على عكس المتوقع فغالي قدّم مستويات ضعيفة للغاية وشارك في 4 مباريات وتعرض لانتقادات عنيفة بسبب أخطائه العديدة.

عصام الحضري

لم يقدم عصام الحضري حارس مرمى التعاون المستوى المتوقع حتى الآن مع فريقه وظهر بأداء عادي بل وارتكب أخطاء جعلته فريسة لهجوم الإعلام السعودي.

ويعاني الحضري في الدوري السعودي من تراجع مستواه بجانب ضعف خط دفاع التعاون وهو ما جعل البعض يطالب بالاعتماد على حارس سعودي والتعاقد مع لاعب أجنبي بدلًا من الحضري.

مصطفى فتحي

رغم بدايته القوية مع فريق التعاون؛ إلا أن مصطفى فتحي أصبح مهددًا بالرحيل بسبب كثرة إصاباته التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وشارك فتحي في 5 مباريات مع التعاون وسجل هدفين وصنع مثلهما في بداية قوية ولكنه يغيب منذ فترة بسبب الإصابة وهو ما يجعل إدارة التعاون تفكر في بيعه.

كهربا

يبدو كهربا أقل بريقًا هذا الموسم مع نادي الاتحاد السعودي رغم تألقه في الموسم الماضي.

وسجل كهربا 3 أهداف في 9 مباريات للاتحاد وصنع مثلها وعانى مهاجم منتخب مصر من الإصابات وجعل الاتحاد أيضًا يعاني على المستوى الهجومي.

وكانت آمال كهربا تتركز على التألق في الموسم الحالي للرحيل إلى أوروبا خاصة أنه سيخوض بطولة كأس العالم مع منتخب مصر في مونديال روسيا 2018.

محمد عبدالشافي

طاردت الإصابات محمد عبدالشافي الظهير الأيسر لمنتخب مصر وفريق الأهلي السعودي هذا الموسم لدرجة أنه شارك لمباراة واحدة في مسابقة الدوري بجانب بعض مباريات دوري أبطال آسيا قبل الخروج من دور الـ 8.

وأصبح عبدالشافي مهددًا بقوة بالرحيل في شهر يناير المقبل خاصة أن المدرب الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني للأهلي يأمل ضم لاعب مميز في الخط الهجومي مع تألق الظهير الأيسر منصور الحربي.

شيكابالا

رغم أن صفقة انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك إلى الرائد السعودي كانت الأقل تكلفة كما أنها تمت على سبيل الإعارة وسط توقعات بالفشل في ظل أزمات اللاعب بالفريق الأبيض؛ إلا أنه قدّم بداية قوية عكس باقي زملائه.

وشارك شيكابالا مع الرائد في 7 مباريات سجل خلالها 4 أهداف بمعدل تهديفي جيد بجانب أنه صنع هدفين وأصبح معشوق جماهير الرائد ومحط اهتمام الإعلام السعودي.

وقال الصحفي المصري عبدالغني عوض المهتم بالدوري السعودي لشبكة “إرم نيوز” إن شيكابالا من اللاعبين الكبار الذين وضعوا خبراتهم الطويلة في الدوري السعودي.

وأوضح أن شيكابالا قدّم تجربة جيدة في بدايتها مع الرائد متمنيًا أن يقود اللاعب فريقه للبقاء بالدوري.