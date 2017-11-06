البرازيلي إلتون يورّط نادي النصر السعودي بـ 3 ملايين ريال

كشفت تقارير صحفية أن إدارة النصر تلقت خطابًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يُلزم الفريق العاصمي بدفع 3 ملايين ريال سعودي (850 ألف دولار تقريبًا) للاعب البرازيلي إلتون براندو.

وتُجري إدارة الأمير فيصل بن تركي، بحسب صحيفة الرياضي، محاولات لإقناع وكيل أعمال اللاعب بشكل مبدئي على تسديدها للمبلغ الخاص بإلتون براندو على دفعتين، تُسلم الدفعة الأولى فور توقيع الاتفاقية، بينما تُسلم الدفعة الثانية بعد قرابة الأربعة أشهر من الدفعة الأولى، وهو الأمر الذي أقنع البرازيليين ومنحوا النصراويين موافقة مبدئية على هذا الاتفاق.

وكان مجلس إدارة النصر تلقى مؤخرًا خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن مستحقات المحترف البرازيلي السابق بصفوف العالمي، إلتون براندو، وأمهل النادي 10 أيام لدفعها، حيث ألمح إلى وجود عقوبات انضباطية في حال عدم تسديد المبلغ.

وغادر إلتون براندو صفوف العالمي موسم 2014، بعدما انضم للنصر في صيف 2013، وفور رحيله تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.