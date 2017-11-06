نواف العابد لاعب نادي الهلال يسافر إلى ألمانيا.. تعرّف على السبب

قرر نادي الهلال السعودي، إرسال نواف العابد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى ألمانيا، من أجل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة، بعدما تجددت إصابته القديمة في عضلات الفخذ.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الهلال بات يفضل أن يجري اللاعب فحوصات أشمل من أجل تحديد مدى حاجته لجراحة.

بذلك تأكد غياب نواف عن مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

ويعد نواف واحدا من أهم عناصر نادي الهلال والمنتخب السعودي.

إلى ذلك، التحق عبدالله الحافظ لاعب نادي الهلال ببعثة الفريق التي غادرت إلى أبوظبي من أجل خوض معسكر استعدادا لنهائي دوري أبطال آسيا.

وأصيب الحافظ، الذي سيخضع لجلسات علاج في أبوظبي، خلال مواجهة الهلال مع الشباب بالدوري السعودي.

ولم يحدد موقف الحافظ من مواجهة أوراوا غير أن فرص لحاقه بالمباراة باتت صعبة للغاية.