بعد أدائهم المخيب.. من اختار أجانب نادي النصر السعودي؟

تسبب ثلاثي نادي النصر السعودي، سعد لكرو وويليام جيبور وحسام غالي، في حالة إحباط كبيرة للجماهير الصفراء؛ بسبب أدائهم المخيب، منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي.

ولم ينجح الثلاثي الأجنبي في تقديم إضافة للفريق، على الرغم من الآمال الكبيرة التي علقت عليهم، قبل انطلاق الموسم.

وبات بقاء الثلاثي الأجنبي مع النصر محل شك، خاصة في ظل وصول عروض لوليام جيبور وحسام غالي من مصر.

وقال صالح المطلق، رئيس اللجنة الفنية: إن اختيار الثلاثي الأجنبي، يعود لمدرب الفريق السابق ريكاردو غوميز، الذي أقيل لسوء النتائج، رافضًا تحمل اللجنة مسؤولية عدم ظهور الثلاثي بشكل مرضي.

وأكد المطلق، لصحيفة الرياضية السعودية، إن دور اللجنة استشاري فقط، لكن القرار كان للمدرب السابق غوميز.

يذكر أن مدرب الفريق الحالي، جوستافو كوينتريوس، طلب رحيل الثلاثي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتدعيم الفريق بأجانب آخرين، أكثر جودة.