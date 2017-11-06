صدمة جديدة في نادي النصر السعودي بسبب مستحقات البرازيلي هيرناني

كشفت تقارير صحافية، أن إدارة نادي النصر السعودي، فشلت في إعادة جدولة مستحقات نادي فلامينغو البرازيلي، التي تقدر بمبلغ 3 ملايين يورو، والتي تمثل الدفعة الأولى من قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا، الذي لعب في صفوف الفريق 2014.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمهلت الإدارة الصفراء حتى الـ28 من شهر سبتمبر الماضي ؛لتسديد مستحقات النادي البرازيلي ،قبيل فرض عقوبات على النصر.

وحاولت الإدارة النصراوية ،خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب صحيفة الرياض، التوصل لاتفاقية جديدة من خلال إعادة جدولة مستحقات النادي البرازيلي ،عبر المحادثات مع المحامي البرازيلي ماركوس موتا، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ؛لوضع إدارة فلامينغو شروطًا تعجيزية.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ستصدر عقوبتها على الإدارة النصراوية ،خلال شهر نوفمبر الجاري، حال عدم الاتفاق بين الطرفين.

وكان نادي النصر مُهددًا بالمنع من التعاقد مع لاعبين جدد لفترتي تسجيل مقبلتين، بعدما تسلمت لجنة الانضباط في “الفيفا” ملف القضية، من نادي فلامينغو مرة أخرى.