من هو منصور البلوي.. تعرف على سيرة رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق بعد قرار إيقافه‎

أوقفت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، رجل الأعمال المعروف ورئيس نادي الاتحاد الأسبق منصور البلوي، ورجل الأعمال ناصر الطيار المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار للسفر وذلك على خلفية تهم في قضايا فساد.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن مسؤولين أمنيين أن البلوي متهم بالفساد المالي.

وكانت لجنة التحقيق العليا المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد قد شُكِّلت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال البارزين داخل المملكة.

وتقدم شبكة “إرم نيوز” نبذة مختصرة عن رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، في السطور التالية:

اسمه بالكامل “منصور بن حمدان بن حامد البلوي” من مواليد 1385هـ في مدينة جدة غرب السعودية.

عمل البلوي عضواً في مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، العام 1414هـ، التي كان يترأسها عدنان جمجوم، وأصبح فيما بعد مشرفاً عاماً على فريق كرة القدم.

ابتعد عن العمل في نادي الاتحاد في العام 1416هـ، وعاد في العام 1423هـ كمشرف على الفريق ومن ثم رئيساً للنادي العام 1424هـ.

وفي عهد رئاسته، حقق نادي الاتحاد السعودي الكثير من الإنجازات والبطولات تجاوزت 200 بطولة على كافة الرياضات والمستويات في النادي، وأنفق من ماله الخاص على النادي دعماً يصل قرابة نصف مليار ريال سعودي بحسب ما صرح، قبل أن يستقيل فجأة من رئاسة النادي في نوفمبر 2007 الموافق العام 1428هـ في قرار أُثير حوله الكثير من الجدل.

صدر له كتاب “أنا والاتحاد” الذي يوثّق مسيرته خلال رئاسته للنادي لمدة أربع سنوات.

الإنجازات الرياضية.

خلال رئاسة منصور البلوي حقق النادي الكثير من الإنجازات الكبرى والتاريخية للنادي منها:

تم ضم نادي الاتحاد السعودي ضمن أفضل 100 نادٍ على مستوى العالم.

أطلق العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين على نادي الاتحاد لقب (نادي الوطن) بعد تحقيقه بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العام 2005 بشهادة شكر موقّعة من ملك المملكة العربية السعودية.

أول رئيس نادٍ سعودي يتبرع بدخل المباريات الرسمية لأسر شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن مع حرصه على دعم الجانبين الاجتماعي والإنساني.

أول نادٍ آسيوي يحقق بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الجديد (دوري الأبطال) مرتين متتاليين (2004-2005)

أول نادٍ يجمع بين بطولتي دوري أبطال العرب، ودوري أبطال آسيا في موسم واحد (2005).

أول نادٍ سعودي يحقق كأس آسيا لكرة السلة العام 1422هـ.

أول نادٍ سعودي يصل إلى نهائيات كأس العالم للأندية لكرة السلة العام 1422هـ.

أول نادٍ يفوز ببطولة الدوري الممتاز لدرجة الشباب في كرة القدم العام 1426 هـ.

أول نادٍ يفوز ببطولة رسمية على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمسمّاه الجديد أمام الأهلي العام 1420هـ.

أول نادٍ يحقق السبق والريادة في مجالات النشاط الرياضي، والثقافي، والاجتماعي.

أول نادٍ يفوز بكأس الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز العام 1423هـ.

أول نادٍ سعودي يحتفل باليوبيل الماسي العام 1423هـ.

أول نادٍ سعودي يستخدم نظام التأمين الطبي على اللاعبين.

أول نادٍ سعودي ينشئ مركزاً إعلامياً متكاملًا.

عضويات الشرف.

بمتلك البلوي عضوية شرفية في معظم الأندية السعودية، بالإضافة إلى عضوية شرفية من نادي الزمالك المصري، تقديرًا لدعمه للفريق الأبيض.

المجال العملي.

يملك العديد من الشركات الكبرى داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ويرأس مجلس إدارة العديد منها: رئيس مجلس إدارة شركة صاب القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة لينقو، ورئيس مجلس إدارة صاب المتحدة، ورئيس مجلس إدارة صاب للاتصالات، ورئيس مجلس إدارة صاب الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للبيع والتجزئة، ورئيس مجلس إدارة شركة لينقو ترافيل، ورئيس مجلس إدارة شركة نيو للاستيراد والتصدير، ومالك منتجع كريستال، ومالك منتجع موفنبيك في شرم الشيخ.