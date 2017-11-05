اللاعبون السعوديون يمتلكون فرصة الاحتراف في الدوري الإسباني.. تعرّف على التفاصيل

كشف عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السعودي، عن امتلاك اللاعبين السعوديين فرصة الاحتراف بالدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وقال عزت لصحيفة الرياضية السعودية إن مدربين من الدوري الإسباني سيراقبون الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة لاختيار لاعبين يمكنهم اللعب في الليغا.

وأشار عزت إلى أن اللاعبين الذين سيتم اختيارهم سيمنحون فرصة اللعب في الدوري الإسباني.

ويمتلك المنتخب السعودي حاليا لاعبينِ محترفينِ بين صفوفه هما فارس عابدي لاعب فريق جامعة فرجينيا الأمريكي، ومختار علي لاعب فيتسه ارنهيم الهولندي.

وعن اختيار سامي الجابر مديرًا تنفيذيًا في اتحاد الكرة السعودي، أكد عادل عزت أن أسطورة نادي الهلال من اللاعبين القلائل الذي عملوا كمدربين ومحللين، بخلاف اجادته عدة لغات، وهو ما يحتاجه المنتخب السعودي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

ويخوض المنتخب السعودي معسكرا بمدينة لشبونة البرتغالية استعدادا لمواجهة منتخب البرتغال دون نجمه كريستيانو رونالدو.