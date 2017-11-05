رئيس نادي الهلال السعودي: نبحث عن نشيد خاص بنا وتم الاستقرار على “التميمة”

كشف نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال السعودي، عن بحث ناديه عن نشيد خاص، مشددًا على أنه تم الاستقرار على اختيار تميمة خاصة بالفريق.

وقال بن سعد في حواره مع الإعلامي وليد الفراج، عبر برنامج “أكشن يا دوري”، مساء أمس السبت: “نحن في طور البحث عن نشيد مناسب، وتميمتنا عبارة عن (سمك قرش) ،واتفقنا من وزير التجارة على مكافحة التقليد”.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، طالب رؤساء الأندية بإحضار كل منهم ” تميمة ” (شعارًا) تمثل جزءًا من هوية النادي، وذلك بغرض استخدامها للتسويق للفرق، على ألا تكون مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، أو الذوق العام، أو تشير إلى الملكية أو إلى شعار المملكة.

وتعد هذه الخطوة رائدة في الملاعب السعودية، وهو أمر شائع في أوروبا والأندية العالمية، إذ تحرص كبرى الأندية في العالم على تحديد هوية لها، مثل “الدب” في بايرن ميونخ الألماني، و”الحمار الوحشي” في يوفونتوس الإيطالي، و”الشيطان” لمانشستر يونايتد الإنجليزي، و”الثعلب” لليستر سيتي الإنجليزي، كذلك “الأرنب” لأتلتيكو مدريد الإسباني.

رسميًا :

تميمة #الهلال ستكون عبارة عن " سمك القرش " ???????? pic.twitter.com/DMwlniUMkt — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 4, 2017

وعن الانتقادات ،التي توجه للاعب ماتياس بريتوس، أشار رئيس الهلال: “اللاعب ماتياس لم يقدم ما يشفع له بالبقاء في الفريق، ولكل تغيير وقت.. السكوت في بعض الأمور ،يجنب النادي خسائر مالية، ولا توجد صلة قرابة بين اللاعب والمدرب دياز.. هذه إشاعة ،ولا صحة لها”.

ونالت انتقادات حادة اللاعب ؛بسبب سوء مستواه ،منذ انضمامه إلى الفريق الهلالي ،في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بتوصية من المدير الفني للفريق رامون دياز.

وظهر بريتوس بمستوى منخفض ،خلال مواجهة الهلال مع العين الإماراتي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.