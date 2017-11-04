رئيس الاتحاد السعودي يعدد أسباب اختيار سامي الجابر ضمن المديرين التنفيذيين

عدد عادل عزت، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين التنفيذيين للاتحاد.

وقال عزت: “سامي الجابر يملك تاريخًا كبيرًا مع ناديه والمنتخب، وهو من اللاعبين الدوليين الذين خدموا المملكة. من النادر أن تجد شخصًا لعب كرة قدم ودرب وعمل إداريًا ويتحدث عدة لغات مثل سامي الجابر، أتوقع أن يقدم إضافة كبيرة لمجلس إدارة الاتحاد وأن يكون أحد الأشخاص المؤثرين”.

وأضاف: “المرحلة المقبلة للمنتخب مختلفة ويجب أن نكون مستعدين لكأس العالم من كل الجوانب. لهذا، أحدثنا عدة تغييرات إدارية وفنية. سيكون هناك مدربون من الدوري الإسباني لمتابعة اللاعبين، وسيعطى اللاعب الذي يتم اختياره الفرصة للمشاركة في الليغا”.