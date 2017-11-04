السعودية.. عمر خريبين يستغل الإجازة لأداء مناسك العمرة (صور)

استغل اللاعب السوري عمر خريبين الإجازة التي منحتها له إدارة نادي الهلال بالذهاب لأداء مناسك العمرة.

وتداول عشاق الهلال صورًا للاعب السوري على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي ملابس الإحرام في مكة المكرمة.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 18 من الشهر الحالي على أن يتجدد اللقاء في الرياض يوم 25 من الشهر ذاته.

وقاد خريبين الهلال إلى النهائي بعد أن سجل 5 أهداف في مواجهتي صف النهائي أمام بيروزي الإيراني.

وهذا النهائي الثاني للهلال في ظرف 3 سنوات، إذ سبق أن صعد لنهائي العام 2014، قبل أن يخسر 1/0 أمام ويسترن سيدني وانديريرز.

وحصد الهلال اللقب مرتين في تاريخه وكانتا العام 1992 و2000.

يشار إلى أن خريبين (23 عامًا) يلعب للهلال منذ يناير الماضي قادمًا من الظفرة الإماراتي.