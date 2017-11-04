النجوم يدعمون منتخب السعودية للشباب قبل التصفيات الآسيوية (فيديو)

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو لنجوم سابقين وحاليين يوجهون من خلاله رسالة إلى لاعبي منتخب الشباب قبل التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2018 – تحت 19 عامًا.

ويلعب الأخضر السعودي ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات: الهند، وتركمنستان، واليمن، على أن تقام جميع مباريات المجموعة في السعودية.

ويظهر في الفيديو عديد اللاعبين سواء أكانوا معتزلين أم ما زالوا داخل المستطيل الأخضر، مثل: محمد نور، وسلمان الفرج، وتيسير الجاسم، وفهد المولد، ومحمد السهلاوي، ووليد عبدالله، وناصر الشمراني.

ووجه اللاعبون كلمات حماسية، ونصائح للاعبي الشباب، كان أبرزها من محمد نور الذين قال إنه لا يوجد في كرة القدم شيء صعب أو سهل، فلا بد من التعامل مع كل شيء بجدية وحماس، في حين دعا اللاعبون لمنتخب الشباب مؤكدين ثقتهم في بلوغ التصفيات.

ويتأهل بطل كل مجموعة بالإضافة الى أفضل 5 منتخبات تحل في المركز الثاني، بالإضافة للدولة المضيفة لكأس آسيا 2018 تحت 19 عامًا.

يشار إلى أن المنتخب السعودي للشباب صعد إلى المباراة النهائية نسخة العام الماضي والتي أُقيمت في البحرين، قبل أن يخسر 5/3 بركلات الترجيح أمام اليابان بعد نهائية المباراة بالتعادل السلبي.