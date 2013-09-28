الأهلي يوقف انتصارات الهلال

الرياض- أوقف الأهلي مسيرة من أربعة انتصارات متتالية للهلال بتعادله معه 1-1 في الجولة الخامسة من منافسات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم السبت.

وتقدم البرازيلي برونو سيزار بهدف للأهلي بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 75 لكن ناصر الشمراني أدرك التعادل سريعا للهلال بعد دقيقتين بعد انفراد بالمرمى من ناحية اليمين.

وعاد الهلال إلى صدارة المسابقة بعدما أصبح رصيده 13 نقطة متقدما بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثاني وأربع نقاط على الأهلي.

وحافظ بذلك الأهلي والهلال على سجلهما الخالي من الهزيمة في الدوري هذا الموسم.