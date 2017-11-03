تعرف على وكيل اللاعبين الذي تسبب بسحب كتاب بدرية البشر

برز اسم نواف المهدي كثيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بعدما تسبب في سحب كتاب زائرات الخميس للروائية بدرية البشر.

“إرم نيوز” تبرز بعض المعلومات عن المهدي، حيث يعمل كوكيل لاعبين معروف، وكان طرفًا في العديد من الأزمات الرياضية، ففي شهر أغسطس الماضي، وبينما كان الجدل على أشده حول محترف الهلال، المهاجم ماتياس بريتوس، خرج المهدي، ليشيد بإدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، وسرعة تصحيحها للأخطاء التي تحدث في انتقالات اللاعبين والمدربين، كاشفًا أنّ الهلال يتفاوض مع مهاجم لاتيني يُعتبر من أفضل 10 لاعبين على مستوى أمريكا الجنوبية.

وكان المهدي صاحب تغريدة مثيرة عن الأحداث داخل النصر عندما قال: “تحالف سينقذ نادي النصر، وسيعيد الأمجاد إلى النادي العاصمي”، موضحًا أن هذا التحالف يجمع أعضاء الشرف، الأمير خالد بن فهد، وسلمان المالك، وعبدالله العمراني”.

وفى أزمة استبعاد مدرب المنتخب بيرت فان مارفيك للمهاجم نايف هزازي من معسكر الأخضر، في شهر مايو الماضي، كان المهدي حاضرًا أيضًا، حيث خرج ليؤكد أنّ نايف غادر المعسكر بسبب معاناته من صداع “الشقيقة”، وأنّه يحتاج لعمل حجامة بشكل عاجل، معربًا عن استيائه الشديد من الأنباء الإعلامية التي خرجت في هذا الشأن.

كما تحدث عن حقيقة رغبة المدافع الدولي عمر هوساوي بفسخ عقده مع ناديه النصر، وتقدمه بطلب في هذا الشأن إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث نفى ذلك مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن عقد هوساوي ينتهي في عام 2019.

وكان وكيل اللاعبين المعروف قد اتهم العام الماضي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم- وقتها- عبداللطيف بخاري، أنه يبحث عن “الشو” بعدما ذكر أنه يشعر بوجود عمل خفي؛ من أجل تمكين نادي الهلال الحصول على بطولة الدوري خلال الموسم الحالي.

واستنكر نواف المهدي في تغريدة على صفحته في “تويتر”، بيع رواية مثل، زائرات الخميس في قسم كتب الأطفال بمكتبة جرير.

وجاء اعتراض المهدي على الرواية؛ لتضمُّنها ما اعتبره خدشًا للحياء، قبل أن يتطور الأمر سريعًا، حيث وجهت وزارة الثقافة والإعلام فورًا بسحب الرواية وفتح تحقيق في الموضوع.

الجدير بالذكر أن نواف المهدي هو وكيل لاعبين معروف في الوسط الرياضي السعودي.

وكانت مكتبة “جرير” قد تفاعلت مع تغريدة وكيل اللاعبين الذي تساءل فيها عن كيفية السماح للرواية، والتي تحمل اسم “زائرات الخميس” بأن تباع في قسم كتب الأطفال، وهي بهذا المحتوى غير اللائق، وقامت المكتبة بسحب الرواية؛ لما تتضمّنه من محتوى وفقرات غير مناسبة.