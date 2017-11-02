مسؤول بالشباب: النادي الأهلي السعودي يرفض الاعتذار في قضية محمد العويس

نفى أحد أعضاء الشرف بنادي الشباب السعودي، رفيع المستوى، تواصل أي شخص من النادي الأهلي مع ناديه، من أجل إنهاء مشكلة الحارس محمد العويس، قائلًا: “يبدو أن القضية لن تحل وستأخذ مجرى العدالة مع هيئة الرقابة والتحقيق”.

وحول الشروط التي وضعها الشبابيون لإنهاء أزمة العويس، أجاب الشرفي الكبير في تصريحات نقلتها صحيفة “عين اليوم” السعودية: “لم نضع أو نحدد شروطًا، ولم نقل شيئًا حتى الآن، لا توجد شروط ونحن بانتظار نتائج التحقيقات”.

ويبدو المشهد الأخضر صعبًا حتى الآن بعد اعتزال رمز الأهلي خالد بن عبدالله وابتعاده عن الوسط الرياضي، مع استقالة ابنه فيصل من اللجنة المالية، وهو ما يخلق فراغًا شرفيًا كبيرًا في الهيئة الشرفية بالنادي الأهلي.

الجدير بالذكر أن رئيس نادي الشباب المكلف، طلال آل الشيخ، كان أعلن أمس في تصريحات فضائية، أن قضية الحارس محمد العويس تمت إحالتها لأبناء الرئيس الفخري، وهم أصحاب القرار النهائي فيها.

وكان رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، قد طالب كبار الأهلي والشباب، الأميرين خالد بن عبدالله وخالد بن سلطان بحل القضية وديًا، خاصة وأنه في حال صدور قرار رسمي من هيئة الرقابة والتحقيق فإن أحد الناديين سيتضرر.