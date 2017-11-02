بعد استبعاد عبدالله الحافظ ونواف العابد.. بعثة المنتخب السعودي تغادر إلى البرتغال

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس العاصمة الرياض، متجهة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للدخول في معسكر إعدادي وخوض ثلاث مباريات ودية، وذلك ضمن مراحل إعداد الفريق للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وترأس البعثة التي غادرت على متن طائرة خاصة، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت.

وأكمل لاعبو المنتخب السعودي انضمامهم بعد ظهر اليوم في مقر تجمع اللاعبين، حيث خضعوا لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي بهدف الوقوف على الحالة الصحية قبل المغادرة.

وكان الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مدرب المنتخب السعودي، قد قرر قبل مغادرة البعثة، استبعاد المدافع عبدالله الحافظ ولاعب الوسط نواف العابد من قائمة المنتخب واستدعاء مدافع القادسية محمد خبراني.

وجاء قرار استبعاد الحافظ والعابد بناءً على التقرير المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي كشف عن إصابة الحافظ وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، فيما كشف عن عودة الإصابة السابقة للعابد.