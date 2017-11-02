هل اعتزل سامي الجابر نجم نادي الهلال السابق التدريب؟

طرح سعود الصرامي، محلل قناة 24 الرياضية السعودية سؤالاً حول اعتزال سامي الجابر، لاعب نادي الهلال السابق، ومنتخب السعودية، التدريب بعد قرار تعيينه عضوًا بمجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي.

وقرر اتحاد الكرة السعودي برئاسة عادل عزت تعيين الجابر عضوًا بمجلس الإدارة.

وقوبل القرار بمباركة كبيرة بالوسط الرياضي السعودي.

وعلق المحلل الرياضي السعودي عدنان جستنية على القرار :”هذا يليق بسامي الجابر .. باي باي تدريب”.

سعود الصرامي : هل اعتزل “سامي الجابر” التدريب بعد تعيينه في اتحاد الكرة#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/DSLJqs4zdL — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 31, 2017

وقال سامي الجابرعقب تعيينه عضوًا باتحاد كرة القدم :”تكليفي بالعمل ضمن منظومة الاتحاد السعودي هو تشريف لخدمة رياضة بلادي و رد جزء مما قُدم لنا”.

وأقيل سامي الجابر قبل شهر من تدريب نادي الشباب السعودي، وكانت تلك تجربته الثالثة في عالم التدريب بعد الهلال السعودي والوحدة الإماراتي، وكلاهما لم تكلل بالنجاح.