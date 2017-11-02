تغريدة “مزورة” لوليد الفراج عن هبوط النادي الأهلي تثير جدلًا في السعودية (صورة)

أثارت تغريدة مزورة، منسوبة لوليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري عن هبوط النادي الأهلي السعودي إلى الدرجة الثانية جدلًا واسعًا في السعودية ،بعدما تم تداولها بكثافة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الفراج ،الذي نشر صورة التغريدة على تويتر :”تغريدة مزورة لكن المقلق تطور التزوير بهذا الشكل ،ما يسمح بتداول معلومات خطيرة عبر وثائق مزيفة وتمريرها على الناس .. الله يعين”.

تغريدة مزورة لكن المقلق تطور التزوير بهذا الشكل، ما يسمح بتداول معلومات خطيرة عبر وثائق مزيفة وتمريرها على الناس .. الله يعين . pic.twitter.com/Rj5594CMHb — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) November 1, 2017

وأثارت التغريدة جدلًا حول مستقبل النادي الأهلي في ظل تحقيق جهات الرقابة ،والتحقيق مع حارس مرماه ،محمد العويس، بعدما أعادت هيئة الرياضة فتح ملف انتقال اللاعب إلى النادي من جديد ،قادمًا من الشباب السعودي.

وقال تركي آل الشيخ مؤخرًا إن القضية يصعب حلها وديًا، بعدما دعا قبل يومين الناديين لحل الأمر وديًا، كما حدث في أزمة عوض خميس بين ناديي الهلال والنصر.

ونسبت التغريدة المزورة تعليقًا للفراج ،يدعو فيه الأهلي للنهوض من جديد بعدما حدث ما لم يكن في الحسبان، بالهبوط على طريقة يوفنتوس الإيطالي.