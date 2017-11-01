طفل من مشجعي نادي الهلال السعودي ينام في المدرجات (صورة)

دخل طفل في نوبة نوم، خلال مباراة الهلال والشباب، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

الطفل يدعى “حمدان الفوزان” وفق الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يحتمل مستوى نادي الهلال اليوم، و فضّل النوم في المدرجات.

الطفل الهلالي “حمدان الفوزان” لم يحتمل مستوى الهلال اليوم وفضّل النوم في المدرجات. pic.twitter.com/2ihEAhtIpk — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١ نوفمبر، ٢٠١٧

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة التي جمعت بين الهلال ونظيره الشباب، 1-1، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.