طفل من مشجعي نادي الهلال السعودي ينام في المدرجات (صورة)

طفل من مشجعي نادي الهلال السعودي ينام في المدرجات (صورة)

المصدر: إرم نيوز

دخل طفل في نوبة نوم، خلال مباراة الهلال والشباب، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

الطفل يدعى “حمدان الفوزان” وفق الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يحتمل مستوى نادي الهلال اليوم، و فضّل النوم في المدرجات.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة التي جمعت بين الهلال ونظيره الشباب، 1-1، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً