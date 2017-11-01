رئيس نادي الشباب طلب من نواف بن سعد “نقطة” قبل مباراة الهلال

طالب طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب السعودي، نواف بن سعد رئيس الهلال بـ”نقطة تعادل” قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وقال طلال في تصريحات نقلها برنامج “أكشن يا دوري”: “قلت لرئيس الهلال إن الأهلي تعادل فأعطونا نقطة بلقاء اليوم”.

وأثار رئيس نادي الشباب الجدل، بعد هذا التصريح، الذي انتقدته الجماهير.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة القمة التي جمعت بين الهلال ونظيره الشباب، 1-1، ضمن الجولة التاسعة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

من جانب آخر قال آل الشيخ إن مجلس الإدارة اضطر للحصول على سلفة لأن خزينة النادي لا يوجد بها إلا 15 ألف ريال.

وأوضح: “أخذنا سلفة 100 ألف ريال لتسيير أمور النادي ونطالب رابطة دوري المحترفين بصرف مبالغنا المتأخرة”.

وأضاف: “أتمنى التوفيق للإدارة الشبابية الجديدة بعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الشباب”.