مباراة الأهلي والفيحاء.. محمد العويس يعتدي على كنو بعد تدخل عنيف (فيديو)

شهدت مباراة النادي الأهلي والفيحاء، اليوم الثلاثاء، والتي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم، مشادة بين محمد العويس، حارس الأهلي، وعبدالله كنو، لاعب الفيحاء.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، اندفع “كنو” تجاه مرمى النادي الأهلي محاولاً إحراز هدف الفوز، ولكن العويس أحاط بالكرة بشكل جيد، ليصطدم به “كنو” بقوة، ليقوم العويس بالاعتداء على لاعب الفيحاء بشكل مؤسف، ليشهر الحكم له الكارت الأصفر مباشرة.

وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ موقف سريع وإيقاف الحارس.

ردّة فعل محمد العويس بعد التداخل مع اللاعب عبدالله كنو#الأهلي_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/6sHreQ1MAw — دوري بلس (@dawriplusksa) October 31, 2017

وسقط النادي الأهلي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه الفيحاء، وتقدم الأهلي بهدف سجله ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة، 44 وتعادل أدميلسون دياز باروس في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، إلا أنه يظل مهددًا بفقدان الصدارة في حال فوز الهلال على الشباب غدًا.

ورفع الفيحاء رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثاني للأهلي مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع للفيحاء هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في أربع.