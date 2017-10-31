النادي الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الفيحاء.. وهذا ترتيب الدوري السعودي

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه الفيحاء، اليوم الثلاثاء، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الاتفاق على الرائد 2 / صفر.

وتقدم الأهلي بهدف سجله ليوناردو دا سيلفا في الدقيقة، 44، وتعادل أدميلسون دياز باروس في الدقيقة 87.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، إلا أنه يظل مهددًا بفقدان الصدارة في حال فوز الهلال على الشباب غدًا.

ورفع الفيحاء رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثاني للأهلي مقابل الفوز في ست مباريات، والخسارة في مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع للفيحاء هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في أربع.

٤٤’ ليوناردو سوزا يسّجل أول أهداف الأهلي قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول ١-٠#الأهلي_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/e5ZCrQN8e3 — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

٨٧’ ادميلسون جيجي يسجّل هدف تعديل الفارق للفيحاء في آخر دقائق المباراة ١-١#الأهلي_الفيحاء#دوري_بلس pic.twitter.com/2iE6E6qnYv — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي المباراة الثانية، ضاعف فريق “الاتفاق” محنة ضيفه الرائد، وتغلب عليه 2 / صفر.

وسجل هدفي الاتفاق هزاع الهزاع، ومحمد مرزوق الكويكبي في الدقيقتين 31 و39.

ويعد هذا الفوز الثالث للاتفاق هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين، والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة الخامسة للرائد هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة وحيدة، والتعادل في مباراتين.

٣١’ هزاع الهزاع يسجل هدف الاتفاق الأول في شباك الرائد ١-٠#الاتفاق_الرائد#دوري_بلس pic.twitter.com/8KYHGMfMAM — دوري بلس (@dawriplusksa) ٣١ أكتوبر، ٢٠١٧

ورفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.