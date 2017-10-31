صحيفة هولندية: الأمير السعودي عبد الله بن مساعد يستثمر أمواله في نادٍ بلجيكي (صورة)

بدأت إدارة نادي “بيرشوت-ويلريجك” الناشط في دوري الدرجة الثانية البلجيكي، التفاوض مع الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام السابق لهيئة الرياضة، ولنادي الهلال، وذلك للاستثمار في النادي هناك، حيث تبحث الإدارة هناك عن الاستثمار الخارجي منذ فترة.

وبحسب صحيفة “gva” الناطقة باللغة الهولندية فإن إدارة النادي تتفاوض مع مستثمرين بلجيكيين، وضمت إليهم الأمير السعودي، مبينة أن التفاوض سيكون على هيئة استثمار بصورة مناسبة للطرفين، وليست امتلاك النادي.

وتحدثت الصحيفة البلجيكية عن أن الأمير “عبد الله بن مساعد” معروف تماماً في الوسط الرياضي السعودي، حيث كان رئيساً عاماً لهيئة الرياضة، ورئيساً لنادي الهلال، وهو أحد أعضاء العائلة المالكة في السعودية، ويملك نسبة 50% من نادي شيفيلد يونايتيد الإنجليزي.