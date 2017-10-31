تركي آل الشيخ: سأبذل كل جهدي لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية 

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه سيبذل كل جهده من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الأربعاء: “سأبذل كل جهدي مع الأشقاء في الكويت الغالية من أجل رفع الحظر عن الرياضة الكويتية العريقة”.

وأضاف: “كلنا مع الكويت، وأنا خادم لأبونا صباح”.

وكانت اللجنة العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم “كونغرس الفيفا”، التي عقدت اجتماعاتها في البحرين، مؤخرًا، أقرت إبقاء عقوبة الإيقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وأكدت على تعليق عضوية الكويت في الاتحاد الدولي.

وتطالب المنظمات الرياضية الدولية، سواء “فيفا”، أو “اللجنة الأولمبية الدولية”، تعديل القوانين الرياضية في الكويت، وإعادة مجلس إدارة الاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح، فضلاً عن سحب القضايا المرفوعة من قبل الكويت على المنظمات الدولية.

وقررت “اللجنة الأولمبية الدولية”، في كانون الثاني/ يناير 2010 إيقاف “اللجنة الأولمبية الكويتية”، بسبب تدخل الحكومة في الحركة الرياضية الكويتية.

وأكدت اللجنة الدولية، أن هذا القرار، الذي اتُّخذ وفقاً لبنود الميثاق الأولمبي، يهدف إلى حماية الحركة الأولمبية في الكويت، و يشمل قرار الإيقاف، منع لاعبي ومسؤولي الكويت من المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية، والاجتماعات الأولمبية، وكذلك يحرم اللجنة الأولمبية الكويتية من أي تمويل أولمبي.