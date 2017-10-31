مباراة الأهلي والفيحاء.. ماذا قصد جمهور النادي الأهلي برفعه هذه اللافتة؟ (صورة)

رفع جمهور النادي الأهلي السعودي لافتة في مدرجات فريقه، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة الفيحاء، في افتتاح مباريات الجولة الـ9 من دوري المحترفين السعودي.

ووفقًا للصورة التي تداولها الجمهور الرياضي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر على اللافتة كلمة “الزعيم” باللون الأخضر، وهو اللون المميز للنادي الأهلي.

وأشارت الجماهير إلى أن جمهور الأهلي يسعى لإيقاف تداول لقب “الزعيم”، الخاص بنادي الهلال السعودي، بعدما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بمنع استخدام لقب “الملكي” بين الأندية السعودية، وطلب من الأجهزة الإدارية للفرق التي تستخدم هذا اللقب الالتزام بالقرار، وذلك في إشارة إلى ناديي الهلال والأهلي على وجه التحديد.

في حين ألمحت بعض الجماهير إلى أن اللافتة هدفها دعم نادي الهلال السعودي في مواجهته المقبلة في نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني.

وطالب الاتحاد السعودي إدارات الأندية بضرورة تنبيه جماهيرها للالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميًا، تجنبًا لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي.

يذكر أن ناديي الهلال والأهلي يتنازعان على هذا اللقب منذ فترة، إذ ترى جماهير الأهلي أن فريقها هو الملكي بسبب تكريمه من قبل الملك سابقًا، في حين تؤمن جماهير الهلال أن ناديها يستحق هذا اللقب لأنه الأكثر تتويجًا بالألقاب المحلية والآسيوية.

الاهلي هو " الزعيم " الحقيقي .. pic.twitter.com/Vf9AIakwqA — خالد (@Khlved) October 31, 2017

سبحان من جعلهم يرفعون لقب " الزعيم " في مدرجاتهم حتى يثبتوا للعالم بأنهم متخصصين في سرقة الألقاب .#الأهلي#الفضيحة pic.twitter.com/aRNYzWO4bt — Denzel Washington ★ (@SirBlue15) October 31, 2017

الأهلي لا يمكن أن يستقل بذاته ويصبح له لقب خاص به يعبر عنه ، سرقوا الملكي والآن الزعيم ، إنها عقدة النقص فناديهم لا يملك سوى 3 دوري و 0 آسيا pic.twitter.com/zujdd9jED0 — أبو مرزوق (@Abo_Mrzoq) October 31, 2017