نادي النصر السعودي يضع محمد عبدالشافي لاعب الأهلي في حساباته

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر السودي، عن رغبتها في التعاقد مع الدولي المصري محمد عبدالشافي، في حال استقرار الأهلي السعودي على استبعاده، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب تلك المصادر، فإن جوستافو كوينتروس مدرب النصر طالب باستبعاد الظهير الأيسر المغربي سعد لكرو الذي انضم للنصر مع بداية هذا الموسم من الدفاع الجديدي المغربي.

ولم يقدم لكرو المستوى المأمول، منذ التوقيع مع العالمي مطلع الموسم الجاري.

يذكر أن المدرب الأوكراني للأهلي ريبوف، كان أبدى رغبته في استبدال الدولي المصري محمد عبدالشافي بمحترف آخر، إذ يعتمد على اللاعب السعودي منصور الحربي في مركز الظهير الأيسر.

وأبدى الزمالك المصري -أيضا- ترحيبه باستعادة محمد عبدالشافي حال استغناء الأهلي السعودي عن خدماته.