نادٍ مصري يفاوض حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي

بات حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي، قريبًا من العودة للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير المقبل.

قال مصدر مقرب من غالي لإرم نيوز “يعيش حسام غالي أيامًا صعبة داخل النصر السعودي، بعد الهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير هناك، وتفكير الجهاز الفني للنادي في الاستغناء عنه في يناير”.

وأضاف المصدر “غالي بات قريبًا من العودة للدوري المصري، بعد أن تلقى عرضًا شفويًا من وادي دجلة، للعب بصفوفه في انتقالات الشتاء المقبلة”.

وطلب مدرب نادي النصر السعودي، الاستغناء عن غالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، برفقة زميليه المغربي سعد لكرو، والليبيري ويليام جيبور.

وهاجمت جماهير نادي النصر اللاعب بشدة؛ بسبب مستواه خلال المباريات الأخيرة، خاصة أمام الهلال في ديربي الرياض.

وانضم حسام غالي للنصر من الأهلي المصري مطلع الموسم الحالي.

وتابع المصدر “بات من المقرر أن يحسم غالي موقفه من عرض وادي دجلة خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من مدرب الفريق أحمد حسام ميدو، ورئيس النادي ماجد سامي لإقناعه بالعودة إلى مصر واللعب لوادي دجلة”.