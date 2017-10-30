الاتحاد السعودي يقرر توقيع اتفاقيات مع الإمارات وسويسرا وأستراليا لتطوير الحكام

قرر الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، رسميًا، إلغاء وظيفة ومهام مقيّم الحكام في المباريات التي تقودها طواقم تحكيم أجنبية.

كما تم إقرار توقيع اتفاقيات مع اتحادات سويسرا وأستراليا والبحرين والإمارات، ضمن برنامج تطوير الحكام.

وتهدف هذه الاتفاقية لتطوير مستوى الحكام السعوديين، والعمل على مضاعفة ثقة الأندية والمشجعين بهم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد سمحت للأندية الاستعانة بالحكام الأجانب في جميع مبارياتها إن أرادت.

يشار إلى أن الاتحاد السعودي قرر أيضًا الاستعانة بتقنية حكم الفيديو، بدءًا من الجولة العاشرة من الدوري السعودي على سبيل التجربة، على أن يبدأ العمل بها الموسم المقبل.